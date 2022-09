Casablanca. L’hôtel Sheraton devient Mariott

Le capital-investisseur britannique Actis et la société de gestion hôtelière Westmont Hospitality Group basée au Canada, qui avaient racheté en 2020 pour 400 millions de DH l’hôtel Sheraton Casablanca auprès de Marriott International, ont trouvé une nouvelle enseigne pour leur établissement. Westmont Hospitality mandaté par son associé britannique pour gérer les aspects opérationnels de cet investissement, a opté pour Mariott.

Le Sheraton Casablanca détenu depuis 2016 par Marriott International, un groupe américain spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, est passé depuis 2020 dans le giron de la joint-venture mise sur pied en 2018 par Actis et Westmont Hospitality Group. Quelque mois après cette transaction, l’établissement, comme beaucoup d’hôtels, a dû fermer ses portes avec le déclenchement pandémie, une période mise à profit pour trouver une enseigne remplaçante pour leur joyau. Westmont Hospitality qui a tissé des alliances stratégiques avec plusieurs des plus grandes marques hôtelières au monde, a choisi Mariott qui vient d’accrocher son enseigne au fronton de l’hôtel 5 étoiles situé sur l’Avenue des FAR.