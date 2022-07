Casablanca. Trois entreprises espagnoles en course pour la construction de la plus grande usine de dessalement d’Afrique

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a préqualifié six consortiums après son appel d’offres pour la construction de l’usine de dessalement de Casablanca. Les trois entreprises espagnoles, Acciona, Abengoa et Lantania font partie des trois groupements qui soumissionnent pour ce marché de 800 millions d’euros de ce qui sera la plus grande usine de dessalement du continent.

Située dans la région de Casablanca, l’installation aura une capacité de 548 000 mètres cubes par jour, extensible à 822 000 mètres cubes et utilisera la technologie d’osmose inverse pour répondre à la demande en eau potable et irrigation de quelque 5 000 hectares de terres. L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a ainsi préqualifié six consortiums dans lesquels on note la présence de grands groupes internationaux.