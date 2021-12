CGEM. L’APE voit officiellement le jour

L’Association marocaine des entreprises faisant appel public à l’épargne (APE) vient fraîchement d’être créée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et par la Bourse de Casablanca, avec l’appui de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans le détail, Mohamed Horani, Président Directeur général de HPS et Zouhair Bennani, Président Directeur général de Best Financière, ont été élus à l’unanimité, respectivement Président et Vice-Président Général de l’Association, lors de son Assemblée Générale Constitutive, qui a eu lieu mardi 7 décembre 2021 au siège de la CGEM et à laquelle ont participé plus d’une trentaine d’entreprises faisant justement appel public à l’épargne.

Lire aussi | Le Royaume-Uni réaffirme son soutien à la résolution 2602 et consolide sa coopération avec le Maroc

Une nouvelle instance qui, selon la CGEM, se veut force de proposition sur les évolutions législatives et réglementaires afin de faciliter le recours au marché des capitaux au service de la relance et du développement de l’économie nationale.

Lire aussi | Loi de finances 2022. Le satisfecit de la CGEM

Par ailleurs, cette association entend mener des actions concrètes en vue d’améliorer l’environnement général de l’entreprise, afin de lui permettre de se financer par le marché des capitaux, en alignement avec les recommandations du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement. Rappelons que ce dernier envisage de porter la capitalisation boursière à 70% du PIB d’ici 2035 et d’atteindre 300 sociétés cotées en Bourse à cet horizon, contre 76 actuellement.