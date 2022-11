Challenge et Agenz lèvent le voile sur le nouvel Argus de l’immobilier

La santé de l’immobilier est aujourd’hui très éprouvée par une succession de crises. Après le rude marasme économique dû au Covid-19, et alors que tout le monde pensait être sorti de deux années de fragilité et d’incertitude, voilà que la crise mondiale, conséquence du conflit russo-ukrainien replonge l’économie et le secteur de l’immobilier dans une dépression encore plus violente.

Bien avant l’avènement de la crise du Covid, le secteur de l’immobilier marocain traversait des zones de turbulence. Et avec cette conjoncture mondiale due à la série de crises, notamment la guerre en Ukraine, le spectre du Covid ainsi que le choc climatique, l’atonie du secteur demeure toujours au beau fixe. Et en tant que vitrine de la santé économique d’un pays, ce secteur valse entre crise et reprise sans véritablement trouver ses marques. C’est dans ce contexte mitigé que le groupe Challenge dans son rôle d’éclaireur stratégique lance la nouvelle édition de son Argus de l’immobilier. Entre analyse et éclairage, ce condensé économique de la matrice immobilière tombe à pic à l’heure où la conjoncture et l’atonie du secteur brouillent les pistes.

L’immobilier, un décollage mitigé ?

Le secteur est totalement déboussolé, faisant face à une déstabilisation sans précédent. Entre rupture de matériaux, hausse vertigineuse des prix ici et là, entre décider d’avancer dans les projets ou les suspendre, entre chantiers interrompus et transactions inachevées, et ajoutant à cela des éléments de politique nationale quant au logement social dans le Royaume, les promoteurs tout comme les prétendants à l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier, sont bien plus dans l’expectative que l’initiative. Pour autant, cela n’oblitère pas tout rêve ou toute idée de parvenir à une solution et inscrire un projet immobilier dans une priorité du moment, s’agissant des particuliers, pour résidence principale, résidence secondaire ou dans une option de placement pour faire fructifier ses avoirs. Propriétaires en quête d’un nouveau bien et soucieux de bien revendre l’ancien, comme primo-accédants, promoteurs et autres acteurs de l’immobilier ne désespèrent pas de percevoir des signaux d’une nouvelle dynamique et d’une reprise tant attendue.

L’achat immobilier: vers de nouvelles tendances…

A s’intéresser aux particuliers propriétaires ou visant à le devenir, on ne saurait parler de ‘’crise de biens’’, l’offre étant là. On parlera davantage de quel bien à quel prix et où, sans oublier quand agir, tant ces paramètres sont au cœur d’une décision personnelle ou collective, tant elle appelle à neutraliser toute considération émotionnelle dans un investissement immobilier destiné à être un projet de vie. Ainsi, inclure dans ses calculs de nombreux éléments prospectifs dicte d’en avoir un minimum de maîtrise, tant des recherches intensives et hasardeuses s’avèrent souvent épuisantes et vaines. Dans cette ‘’gestion du projet’’ immobilier, pour acquérir ou vendre, notamment quand des facteurs inédits viennent brouiller le radar et rendre toute exploration compliquée, comme le confinement qui semble bien avoir fait naître de nouveaux besoins et attentes du grand public à l’égard de la configuration du logement, un confinement bien mal vécu, ayant laissé de terribles traces, qui a introduit de nouvelles exigences comme trouver un appartement avec balcon et/ou terrasse. Une donne qui, inexorablement, change les plans et augmente ‘’la facture’’ sous réserve que le bien présentant cette caractéristique soit aussi là, où géographiquement on veut élire résidence, ce qui n’est pas acquis.

Voilà donc bien des éléments et contraintes qui poussent à mieux adapter les recherches et les démarches pour devenir propriétaire ou placer son argent dans l’immobilier. Un défi pour les particuliers, souvent dans l’hyper-sélectivité, nonobstant tous les préalables requis dans ce genre de projet, un projet où les démarches documentaires qui ne font pas dans la dispersion, qui sont très ciblées, sont par nature salutaires et ne peuvent qu’apporter une aide précieuse. C’est fondamentalement, ce que l’argus de l’immobilier de Challenge apporte dans le travail effectué et dans les dispositifs utilisés par son partenaire Agenz pour donner des éléments de décision factuels basés sur de multiples indicateurs.

L’Argus de l’immobilier et son rôle d’éclaireur stratégique !

L’Argus de l’immobilier de Challenge est centralement le fruit d’un partenariat de compétences avec la startup Agenz fondée par les deux frères Badr et Malik Belkeziz, spécialisée dans la donnée immobilière, au modèle de collecte, d’agrégation et de traitement des données immobilières unique au Maroc et en Afrique, un modèle intelligent, disruptif, que la startup a élaboré sur le principe du QD –quotient digital- de façon intentionnelle et progressive en utilisant fondamentalement les nouvelles technologies pour le faire aboutir pleinement.

Et c’est cette compétence clé de notre 21ème siècle, d’Agenz, qui a été croisée à l’expérience et aux compétences d’investigation et d’édition de Challenge, qui permet la publication prochaine en décembre 2022 de l’Argus de l’immobilier de Challenge, qui reprend ainsi du service et sa tradition trimestrielle dans un modèle stratégique pour étudier un secteur que désorientent crises et incertitudes, pour s’adapter de manière rapide aux exigences croissantes du public et aux mutations de plus en plus rapides du marché. C’est en cela que Adil Lahlou, directeur de Publication de Challenge, déclare : «En 2009, nous avions sorti le premier Argus de l’immobilier qui est vite devenu une référence sur le marché. Depuis la suspension du barème des prix immobiliers de l’administration fiscale, nous avions pensé à reprendre notre argus pour combler un vide. Aujourd’hui, nous le relançons mais en partenariat avec Agenz.ma, une startup dont le métier est de proposer justement des solutions digitales d’analyse du marché immobilier. C’est ce qui se fait de mieux en matière d’estimation immobilière au Maroc. » Et d’ajouter : « L’Argus de l’immobilier sera édité tous les trimestres, afin de fournir une information fiable de manière régulière et ainsi contribuer à la transparence du marché immobilier ».

Challenge a sorti son premier argus de l’immobilier en 2009

De son côté, Malik Belkziz, CEO de la startup Agenz, déclare : «Acheter ou vendre sa maison est souvent le projet le plus engageant, financièrement et émotionnellement, que l’on aura à réaliser dans sa vie. Paradoxalement, très peu d’informations sont accessibles pour nous permettre d’aborder cette étape sereinement, et c’est donc générateur de stress et de méfiance, ce qui pénalise l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et nous fait lever chaque matin chez Agenz, c’est de savoir que notre site contribue à construire le marché de l’immobilier de demain au Maroc : un marché transparent et fluide qui favorise l’investissement, l’accès à la propriété et la mobilité géographique des nouvelles générations de Marocains. Chez Agenz, nous aidons les particuliers à trouver la bonne information au bon moment, puis l’orientons vers la bonne agence immobilière pour l’accompagner, car notre vision est que l’agent immobilier professionnel, sérieux et digitalisé occupera un rôle central dans l’immobilier de demain ». Avec sa nouvelle version améliorée et enrichie, et fondamentalement innovante dans la donnée prix de par notre partenariat avec la startup Agenz, l’Argus de l’immobilier de Challenge se veut concrètement un instrument sérieux pour aider le grand public national et international, agences immobilières, promoteurs et autres intervenants dans le secteur de l’immobilier à mieux cerner le paramètre prix, à se saisir d’éléments corollaires pour projeter dans le temps et dans l’espace les projets immobiliers imminents ou à venir.

Pour rappel, Agenz.ma est une plateforme immobilière de nouvelle génération qui a pour mission d’apporter de la transparence et de la fluidité sur le marché immobilier marocain. «Nouvelle génération», car elle offre à ses utilisateurs des outils encore inédits, tels que l’estimation instantanée en ligne, la carte des prix immobiliers à l’adresse, mais également des annonces géolocalisées de professionnels. Ces outils font que le site agenz.ma s’impose déjà aujourd’hui comme une référence pour toute personne qui souhaite vendre, acheter ou louer au Maroc, et qui souhaite avoir la bonne information, au bon moment. Les outils d’estimation des prix d’Agenz reposent sur plusieurs couches différentes de données récoltées, agrégées, puis traitées en interne par les équipes d’ingénieurs, avec notamment: plusieurs centaines de milliers d’annonces immobilières en ligne, des données cartographiques (quartiers, plan d’urbanisme…), des données sociodémographiques, de commerce et services à proximité, mais également des données de transactions remontées en temps réel par les 500 agences immobilières partenaires du site.

Badr Belkeziz, Co-fondateur.

Malik Belkeziz

Co-fondateur et CEO d’Agenz.

Agenz.ma, un modèle unique d’intelligence digitale au service de l’immobilier au Maroc



En 2019 Malik Belkeziz rentre au Maroc après une carrière très réussie au sein de Nexity Paris, un des leaders européens de la promotion immobilière et propose à son frère Badr, rentré, lui, de Dubaï après une carrière aussi réussie que son frère Malik au sein de Boston Consulting Group, l’idée de la startup qui a vu le jour, Agenz.

D’une idée, une ambition, est née Agenz.ma, réussissant à lever 5 millions de DH auprès du fonds d’investissement Azur Innovation fund, et accélérant ainsi son développement sur le territoire national.



Tirant profit de la technologie et de la science pour éclairer chaque décision immobilière, le modèle agenz.ma permet à chaque particulier d’estimer gratuitement son bien immobilier, de se renseigner sur les prix et les offres dans son quartier, ou de choisir l’agence immobilière la plus pertinente pour son projet selon des critères objectifs (zone d’activité, historique de ventes…). «Le site et les fonctionnalités accessibles depuis agenz.ma ont été conçus pour fluidifier le parcours de transaction immobilière des utilisateurs : d’un côté en apportant de la transparence sur le marché à chaque porteur de projet, qu’il soit vendeur, acheteur ou locataire, et de l’autre en aidant les professionnels à faire valoir leur expertise et à prospecter plus efficacement ». C’est aussi tout un ensemble de solutions digitales d’analyse de marché et d’évaluation immobilière plus complètes à destination des professionnels, en vue de les aider à accélérer leur activité et à améliorer leurs métriques de performances (Acquisition et fidélisation de leur clients – rentabilité – pilotage de portefeuilles immobiliers…).