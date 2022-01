Chili. L’immortalité de l’espoir

Lire aussi | Maroc. Voici le top 3 des régions économiques

Malgré ces décennies sombres, les chiliens libres n’ont jamais baissé les bras. Au contraire, résistances et luttes ont continué. Et avec l’élection de Gabriel Boric, c’est tout un message lancé aux autres peuples, en Amérique Latine et dans le monde, avec une phrase répétée au moment de la victoire électorale et qui traverse toutes les frontières : « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». Les sacrifices des générations précédentes de militants démocrates n’ont pas été vains. Le vent de la démocratie souffle à nouveau sur les « braises » jamais éteintes.

Les nouvelles générations symbolisées par Gabriel Boric se sont fortement mobilisées pour barrer la route à l’extrême droite. Les jeunes ne sont pas indifférents à la politique comme le prétendent certains. Dans la nouvelle Assemblée Constituante au Chili, avec 155 membres élus pour élaborer la nouvelle Constitution, Valentina Miranda, âgée à peine de 21 ans, militante du Parti communiste, illustre bien cette jeunesse engagée et responsable. Il ne s’agit plus de « dinosaures » comme le prétendent les idéologues de la « fin de l’histoire ». Les belles graines semées par Pablo Neruda ont à nouveau germé et commencent à mûrir.