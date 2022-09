CIH Bank. Le chiffre d’affaires consolidé en hausse de plus de 8% au 1er semestre 2022

Selon le top management, outre le PNB consolidé, le résultat net part du groupe (RNPG) de CIH Bank s’est aussi établi à près de 299 millions de DH) sur la même période, contre 264 millions de DH une année auparavant, soit une progression de 13%. Le directeur général adjoint en charge des Finances, services à la clientèle et canaux alternatifs de CIH Bank, Younes Zoubir a également expliqué que ce semestre a été marqué par une bonne dynamique commerciale avec un résultat net consolidé qui s’est élevé à 320,3 millions de DH à fin juin 2022, soit une progression de 16,1% comparativement à la même période en 2021. On note aussi que le résultat brut d’exploitation consolidé s’est élevé à 712,5 millions de DH (+9,1%), alors que le coût du risque de crédit en consolidé s’est établi à 209,7 millions de DH (-5,1%).

Le premier semestre 2022 a été plutôt faste, en dépit de la conjoncture, pour le groupe CIH Bank. A l’issue des six premiers mois de l’année, le groupe a tiré son épingle du jeu avec un Produit net bancaire consolidé (chiffre d’affaires consolidé) ayant atteint plus de 1,62 milliard de DH, soit une hausse de 8,2% par rapport à fin juin 2021.

Lire aussi | Le groupe Aluminium du Maroc se met à l’énergie verte

Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats commerciaux en chiffres consolidés, les dépôts clientèle ont augmenté de 3,7% par rapport à décembre 2021 pour se situer à 65,2 milliards de DH, avec les dépôts à vue qui constituent 81% des dépôts clientèles à fin juin 2022. Pour leur part, les encours crédits consolidés sont en hausse de 9%, 81,1 milliards de DH. Le président directeur général de CIH Bank, Lotfi Sekkat, a de même fait observer, lors de la conférence de presse organisée à Casablanca le 15 septembre courant, que l’activité monétique et digitale du groupe bancaire est en forte croissance, avec 700.000 connexions enregistrées par jour, soit une hausse de 39,8% par rapport à 2021.

Lire aussi | Signature d’une convention relative au programme de soutien à l’innovation industrielle

« 70.000 transactions par jour en ligne ont été réalisées pour le paiement de factures alors que 70.000 transactions par jour pour le virement et le digital. Nous avons aussi procédé durant le 1er semestre au lancement de la banque gratuite pour les seniors avec le Code 60 et du crédit immobilier dédié aux jeunes actifs Code Sakane et l’enrichissement des fonctionnalités sur le canal digital CIH pay, e-trade, etc. », a-t-il assuré.