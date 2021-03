Classement des meilleures universités mondiales 2021 selon US NEWS

Ces institutions de plus de 80 pays ont été classées sur la base de 13 indicateurs qui mesurent leurs performances en matière de recherche universitaire et leur réputation mondiale et régionale. Les étudiants peuvent utiliser ces classements pour explorer les options d’enseignement supérieur qui existent au-delà des frontières de leur propre pays et pour comparer les aspects clés de chaque université. Il s’agit des quelque 1 500 meilleures universités du monde.

Le septième classement annuel U.S. News & World Report Best Global Universities a été établi pour donner un aperçu de la manière dont les universités se comparent au niveau mondial. Étant donné qu’un nombre croissant d’étudiants prévoient de s’inscrire dans des universités situées en dehors de leur propre pays, ce classement des meilleures universités mondiales a pour but d’aider les futurs étudiants à comparer avec précision les institutions du monde entier. Ce classement se concentre spécifiquement sur la recherche universitaire et la réputation des écoles et universités dans leur ensemble et non sur leurs programmes de premier ou de deuxième cycle.

Parmi les dix premières universités mondiales on retrouve 8 universités américaines et seulement deux universités européennes/britanniques (Oxford et Cambridge Universities à la 5ème et 9ème places). Le top 10 est comme suit :

Harvard University Massachusetts Institute of Technology Stanford University University of California—Berkeley University of Oxford Columbia University California Institute of Technology University of Washington University of Cambridge Johns Hopkins University

Le classement général des meilleures universités mondiales englobe près de 1 500 établissements de haut niveau répartis dans 86 pays, contre 81 pays l’année dernière. La première étape de la production de ces classements, qui sont alimentés par Clarivate, a consisté à créer un groupe de 1 748 universités qui a été utilisé pour classer les 1 500 meilleures écoles. Pour créer ce groupe de 1 748 universités, U.S. News a d’abord inclus les 250 meilleures universités dans les résultats de l’enquête sur la réputation mondiale de Clarivate. Ensuite, U.S. News a ajouté les établissements qui avaient atteint le seuil minimal d’au moins 1 250 articles publiés de 2014 à 2018, contre 1 500 articles l’an dernier. La dernière étape a consisté à supprimer les doublons et les institutions qui ne sont pas des écoles pour atteindre le pool final du classement de 2021, soit 1 748 institutions.

La deuxième étape a consisté à calculer les classements à l’aide des 13 indicateurs et des pondérations qu’U.S. News a choisis pour mesurer les performances mondiales en matière de recherche. Les pages de profil de chaque école sur usnews.com indiquent le score global ainsi que les classements numériques pour 13 indicateurs, ce qui permet aux étudiants de comparer la position de chaque école pour chaque indicateur. Parmi ces 13 indicateurs nous retrouvons les 5 suivants :

– Réputation mondiale en matière de recherche (12,5 %) : Cet indicateur reflète l’agrégation des résultats des cinq dernières années de l’enquête sur la réputation académique des meilleures universités mondiales en matière de recherche.

– Réputation régionale en matière de recherche (12,5 %) : Cet indicateur reflète l’agrégation des résultats des cinq dernières années de l’enquête sur la réputation académique des meilleures universités pour la recherche dans la région ; les régions ont été déterminées sur la base de la définition des Nations unies.

– Publications (10%) : Il s’agit d’une mesure de la productivité globale de la recherche d’une université, basée sur le nombre total de communications savantes – revues, articles et notes – qui contiennent des affiliations à une université et sont publiées dans des revues de haute qualité et à fort impact. Cet indicateur est étroitement lié à la taille de l’université. Il est également influencé par l’orientation disciplinaire de l’université, puisque certaines disciplines, notamment la médecine, publient plus que d’autres.

– Livres (2,5%) : Les livres sont un moyen de publication important pour la recherche universitaire, en particulier dans le domaine des sciences sociales, des arts et des sciences humaines. Cet indicateur de classement fournit un complément utile aux données sur les articles et représente mieux les universités qui se concentrent sur les sciences sociales, les arts et les humanités.

– Conférences (2,5%) : Les conférences académiques sont un lieu important de communication savante, en particulier dans les disciplines liées à l’ingénierie et à l’informatique. La publication formelle des actes des conférences peut représenter de véritables percées dans la recherche dans certains domaines qui n’ont peut-être pas été documentées ou publiées ailleurs.