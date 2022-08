Classement FIFA. Le Maroc recule d’une place

Le Maroc a reculé d’une place, au 23ème rang, dans le classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié ce jeudi 25 août.



Avec 1.558,35, les Lions de l’Atlas sont toujours deuxièmes sur le plan africain, derrière le Sénégal, vainqueur de la CAN, qui occupe la 18ème place mondiale. En revanche, ils sont premiers sur l’échelle arabe, devant la Tunisie, 30ème au classement mondial et l’Egypte (40ème mondiale).



Le Top 10 mondial reste inchangé avec le Brésil en tête et la Belgique et l’Argentine sur le podium.

