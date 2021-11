Cliniques privées. Un fonds finlandais investit 10 millions de dollars au Maroc

Le secteur marocain de la santé privée séduit le fonds d’investissement finlandais OP Finnfund Global Impact Fund I, qui vient d’investir 10 millions de dollars (environ 100 millions de DH) dans le capital du groupe marocain CIM Santé.

Cette enveloppe vise à accompagner le développement du secteur de la santé privée dans le royaume, explique le fonds, ajoutant qu’il entend favoriser le développement du secteur de la santé au Maroc, l’accessibilité à des soins de qualité et le soutien à l’égalité hommes – femmes dans ce secteur.

Dans le détail, ce financement accordé par OP Finnfund Global Impact Fund I et Vantage Capital permettra au groupe CIM Santé (Cliniques Internationales du Maroc-CIM) d’agrandir sa clinique phare à Marrakech et d’étendre ses opérations à Casablanca pour répondre à la demande croissante de services de soins de santé dans le pays. Le groupe marocain prévoit aussi de renforcer davantage sa position sur le marché marocain en ajoutant d’autres cliniques à son portefeuille ainsi qu’en accédant à de nouveaux marchés dans le reste de l’Afrique. Rappelons que CIM Santé exploite actuellement trois cliniques à Rabat, Marrakech et Tanger, totalisant 320 lits.

De même, CIM Santé détient des centres de radiologie et des unités en partenariat avec plusieurs laboratoires médicaux. Force est de noter que cet investissement du fonds finlandais est admissible au Défi 2X (2X Challenge), qui est une initiative mondiale de financement en faveur de l’égalité des sexes visant à soutenir les entreprises qui offrent aux femmes des pays émergents un accès à des opportunités de leadership, à des emplois de qualité et à des produits et services qui améliorent leur participation et leur inclusion économiques. Et, Finnfund est membre de l’initiative Défi 2X depuis 2019.

Pour rappel, le Groupe CIM Santé a été créé en 1994 par le professeur Assad Chaara, et est un pionnier du développement du cathétérisme cardiaque au Maroc.