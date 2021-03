Cognitus Consulting s’implante au Maroc

Afin d’offrir une assistance localisée à ses clients SAP en Amérique du Nord et dans la région EMEA (Europe, Middle East and Africa), l’américain Cognitus Consulting s’est étendu dans deux nouveaux sites : Aguadilla (Puerto Rico) et Tanger. Ces ouvertures vont de pair avec l’expansion continue et la croissance mondiale de la société.

Avec des emplacements accessibles de manière centrale, les deux centres de livraison et de support mondiaux (GDSC) sont équipés d’une infrastructure moderne et apporteront les avantages des services nearshores à ses clients. Les équipes fourniront une assistance dans des langues communes tout en étant familiarisées avec les aspects culturels importants de la région, ce qui permettra une meilleure collaboration, un meilleur engagement et une meilleure intégration. Cela permettra également au partenaire Gold de l’allemand SAP de réduire le temps de réponse en raison de la similitude des fuseaux horaires, tout en continuant à offrir les avantages d’un coût total de possession réduit, du respect de la propriété intellectuelle et des réglementations fédérales.

Lire aussi | BMCI et Aradei Capital signent un partenariat stratégique

« Nous sommes heureux de rejoindre la famille Cognitus. Le Maroc offre un emplacement stratégique pour la vente et la livraison nearshore», souligne Mohamed Reghioui, Responsable Pays Maroc de Cognitus Consulting. Il ajoute que « La région de Tanger est également riche en ressources humaines. La main-d’œuvre hautement qualifiée, parlant jusqu’à trois ou quatre langues différentes, soutiendra et offrira le meilleur service de qualité au service des clients de Cognitus dans le monde entier avec un accent immédiat sur ses clients d’Amérique du Nord et de la région EMEA ».