Coronavirus : le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec la Suisse et la Turquie

Le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec la Turquie et la Suisse jusqu’à nouvel ordre. Les détails.

Les ambassades de ces deux pays ont annoncé le 22 février via leurs pages sur les réseaux sociaux que le gouvernement marocain a décidé de suspendre toutes liaisons aériennes avec leurs pays respectifs. « Tous les vols de et vers la Suisse à destination et en provenance du Maroc sont temporairement suspendus par décision des autorités marocaines à partir de ce jour 22 février à minuit. Cette décision sera évaluée tous les 15 jours », a annoncé l’ambassade.

Pour sa part, l’ambassade de Turquie à Rabat a aussi indiqué via ses canaux officiels que « le gouvernement marocain a pris la décision de suspendre les liaisons aériennes avec la Turquie » en raison de la situation épidémiologique dans ce pays.

