Coronavirus : l’Union européenne prête à financer une unité de production de vaccins au Maroc

Face à la situation inédite induite par la pandémie de coronavirus, l’UE se dit prête à financer une unité de production de vaccins au Maroc, et qui sera dédiée au continent africain.

Selon la Commission européenne, l’UE est prête à participer au financement d’une unité de production de vaccins au Maroc dédiée à l’Afrique. En effet, dans une récente déclaration à la MAP, un des porte-paroles de la commission a laissé entendre que « dans le cas où des entreprises pharmaceutiques feraient une proposition claire et structurée, réunissant toutes les conditions d’une chaîne de production satisfaisante au Maroc – incluant les conditions techniques, réglementaires, de licence – la Commission européenne pourrait participer au financement d’une unité de production de vaccins dans le Royaume ».

« Il est important que l’Afrique se dote d’une capacité endogène de production de vaccins. Les instruments financiers dont la Commission dispose, notamment le Fonds européen pour le Développement Durable Plus (EFSD+), sont appropriés dans l’appui à des partenariats public-privé en général et dans ce domaine en particulier », a-t-il précisé, ajoutant que cette infrastructure est nécessaire au-delà de la pandémie du Coronavirus. Il a aussi fait remarquer que «des discussions sont en cours à ce sujet entre l’Union européenne et l’Union Africaine ».

Pour rappel, l’UE a déjà mobilisé 456 millions d’euros d’aide bilatérale pour répondre aux besoins immédiats d’ordre sanitaire et socio-économique au Maroc dans le cadre de la réponse à la pandémie du coronavirus.