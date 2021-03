Coronavirus : nouvelle prolongation de l’état d’urgence sanitaire

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 avril 2021.

Cette mesure fait partie des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Elle fait suite à la prolongation, il y a trois jours, par l’exécutif des mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre le coronavirus (Covid-19). Ces mesures consistent en la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h, un couvre-feu nocturne de 21h à 6h à l’échelle nationale sauf cas exceptionnels et l’interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés.

Ces deux prolongations interviennent également après l’évolution de cette pandémie au niveau mondial suite à l’apparition de nouvelles variantes du virus.