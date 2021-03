Laâyoune accueille son 11ème consulat

Le Royaume hachémite de Jordanie a ouvert jeudi un consulat général à Laâyoune, la 11ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain depuis un peu plus d’un an.

La cérémonie d’ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre, ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Al-Safadi. « L’inauguration du consulat de Jordanie à Laâyoune, chère au cœur des marocains, vient concrétiser l’entretien téléphonique, en novembre 2020, entre S.M. le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah II et témoigne des liens sincères entre les deux nations », a souligné Nasser Bourita.

Lire aussi | Startup : l’incubateur IsraMaroc opérationnel dans les prochains jours

Cette représentation vient porter le nombre de Consulats Généraux dans les provinces du Sud à 20: 11 à Laâyoune et 9 à Dakhla.#Sahara_marocain pic.twitter.com/qNT0qJdWWU — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 4, 2021

La Jordanie devient ainsi le 11ème pays à avoir inauguré un consulat à Laâyoune, après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, la Côte d’Ivoire, les Iles Comores, le Gabon, Sao-Tomé-Et principe, la République centrafricaine, le Burundi, Eswatini et la Zambie.

Avec MAP