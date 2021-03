Startup : l’incubateur IsraMaroc opérationnel dans les prochains jours

Le projet du nouvel incubateur de startups visant à renforcer les relations Israël-Maroc entame son dernier virage, rapporte fr.timesofisrael.com.

Le nouvel incubateur de startups baptisé « IsraMaroc » dont l’objectif est de renforcer les relations Israël-Maroc sera lancé le 10 mars prochain à Tel Aviv. Le projet bénéficie du soutien de la « Commission Israël-Maroc » de la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France (CCIIF).

Ce nouvel incubateur, installé au 13e étage de la « Industry House » à Tel Aviv, devra permettre aux jeunes entrepreneurs marocains et israéliens d’initier leurs startups dans les secteurs de la santé, de l’énergie et du « Tech for Good ».

Le projet a été mis sur pied par le Dr. Daniel Rouach, président de la CCIIF à Tel Aviv et professeur à l’ESCP Business School à Paris, et Yossi Dan, expert mondial dans le coaching professionnel de startups. Dr. Daniel Rouach s’attelle également à mettre en place la Chambre de Commerce Israël-Maroc.