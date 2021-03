Maroc : 18 pays sur la liste noire

Afin de contenir la propagation du coronavirus et de ses variants sur son sol, le Royaume a suspendu les vols en provenance et à destination de 18 pays.

Il s’agit de l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Royaume-Uni et le Brésil.

Lire aussi | Le PPS exhorte le gouvernement à protéger le pouvoir d’achat

Cette décision vise à épauler les efforts consentis pour limiter la propagation des variants du coronavirus au Royaume, à l’image de la prolongation de deux semaines, à compter du mardi 2 mars à 21h, des mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier (couvre-feu nocturne, fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h et interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés). Pour l’instant, seul le variant britannique a été détecté au Maroc ; le ministère de la Santé a indiqué qu’il a dépisté 24 cas de contamination.