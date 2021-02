Coronavirus : prolongation du couvre-feu et des mesures de restriction pour deux semaines supplémentaires

Le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines, à compter du mardi 02 février à 21H, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier dernier pour lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

L’Exécutif précise que cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus, notamment après l’évolution de cette épidémie au niveau mondial suite à l’apparition de nouvelles variantes du virus dans certains pays voisins. De même, la décision s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour circonscrire la propagation de l’épidémie et limiter ses répercussions négatives. Cette prolongation concerne, en clair, le couvre-feu sur le territoire national et les autres mesures de restriction et de précaution en vigueur dans le royaume.

