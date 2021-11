Maroc. Les vols de et vers l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique Australe interdits

Les autorités marocaines ont décidé d’interdire l’accès au territoire national à tout passager en provenance de l’Afrique du Sud, indique, vendredi, le Comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie.

Cette décision intervient dans le cadre des mesures prises pour préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays, précise le Comité interministériel dans un communiqué.

Les autorités marocaines ont décidé, suite aux informations relatives à l’apparition d’un nouveau variant dangereux en Afrique du Sud, d’interdire l’accès au territoire national aux ressortissants de ce pays et de plusieurs autres pays d’Afrique Australe ainsi qu’aux passagers en provenance ou ayant transité par ces pays.

En plus de l’Afrique du Sud, il s’agit du Botswana, de la Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Zimbabwe, selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Après la détection jeudi d’un nouveau variant du Covid-19, potentiellement très contagieux, en Afrique du Sud, plusieurs pays réagissent vendredi. En Europe notamment, plusieurs nations interdisent ou envisagent d’interdire les vols en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins. En fin de matinée, le gouvernement français a suspendu à son tour les arrivées en provenance d’Afrique australe.

Selon les premières analyses des autorités sanitaires d’Afrique du Sud, ce nouveau variant, baptisé « B.1.1.529 », se propage très rapidement et a connu un nombre important de mutations qui pourrait le rendre plus résistant aux vaccins. En Europe, un premier cas a été détecté en Belgique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de convoquer, ce vendredi, une réunion d’urgence pour discuter de ce nouveau variant.