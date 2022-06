Covid-19. Le gouvernement appelle à respecter les règles préventives pour éviter des mesures non souhaitables

Face à la hausse des cas de contamination, l’Exécutif exhorte les citoyens à respecter les dispositions préventives en vigueur, afin d’éviter la mise en place de nouvelles « mesures non souhaitables ».

Va-t-on vers de nouvelles de mesures de restriction pour contrer l’augmentation progressive des cas de contaminations constatée depuis plusieurs jours ? De plus en plus de Marocains commencent à se poser cette question, et à juste titre. Pour sa part, et surtout pour le moment, le gouvernement appelle à respecter les dispositions préventives en vigueur, pour qu’il ne se retrouve pas dans l’obligation de prendre des « mesures non souhaitables » dans les prochaines semaines.