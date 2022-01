Covid-19. Les sites lycée-collège Massignon de Casablanca et le collège Saint Exupéry de Rabat fermés

Alors que le retour des vacances de fin d’année s’est effectué 3 janvier courant, le réseau scolaire des établissements Louis Massignon à Casablanca a décidé de fermer ses grilles d’entrée après la détection de cas positifs de coronavirus parmi les élèves et le personnel.

Les plateformes d’enseignement scolaire (collège et lycée) du groupe Louis Massignon à Casablanca, mais également le collège Saint Exupéry de Rabat, ont fermé leurs portes en raison de la détection de cas positifs à la covid-19.

Comme le relate l’Association des parents d’élèves du Lycée International Louis Massignon sur leur page Facebook, les sites lycée et collège de la 6ème à la terminale seront fermées à compter de ce mercredi 5 janvier au soir, et ce, jusqu’au mercredi 12 janvier inclus. De ce fait, les cours basculeront dans leur intégralité en distanciel ; idem pour les conseils de classe. L’établissement qui précise avoir comptabilisé le mardi 4 janvier au retour des vacances 17 élèves et 14 collaborateurs positifs à la covid.

Rappelons également que le collège Saint Exupéry de Rabat est quant à lui fermé depuis le mardi 4 janvier 20h, et ce, jusqu’à nouvel ordre, faisant suite à la détection de cas covid. L’enseignement se fera également en distanciel comme le rappelle Pascal Meyer, le chef d’établissement.

Par ailleurs et selon d’autres sources, le lycée Lyautey de Casablanca, où l’on fait déjà état de plusieurs cas de covid, devrait également fermer ses portes. Il faut dire que face aux rumeurs, certains parents d’élèves sont inquiets. Ainsi leurs délégués ont rencontré la direction de l’établissement qui leur précise qu’elle envoie aux autorités les statistiques journalières relatives à la contamination liée à la covid-19.

D’après le protocole établi par le ministère de l’Education nationale, tout établissement qui dépasserait les 10 cas de contamination sera fermé pour une semaine. Or hier mardi 4 décembre à Lyautey, le collège et le lycée enregistraient respectivement 8 et 6 cas positifs. Sachant que les cas explosent vite, l’on se dirigerait vers la fermeture de l’établissement selon certains parents d’élèves.