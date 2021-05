Coworking : le suisse IWG ouvre un nouvel espace de travail à Casablanca

Situé sur la corniche en plein cœur de la ville de Casablanca, l’emblématique centre commercial Anfaplace Mall accueillera à partir de mi-juillet 2021 l’espace de coworking «Spaces».

Piloté par la société IWG plc, cette plateforme propose des bureaux privatifs, partagés, des salles de réunion et des formules de location flexibles pour les entreprises comme les travailleurs indépendants. IWG plc dispose ainsi plusieurs formules de location, mais aussi la possibilité pour les entreprises d’y effectuer leur domiciliation. Aussi, cet espace se veut être adapté aux nouveaux usages des entreprises ainsi qu’aux travailleurs indépendants, en voyage d’affaires, salariés ou encore en télétravail.

«Il s’agit de notre premier centre sur la Corniche avec vue sur l’océan Atlantique. C’est le quartier emblématique de la ville», a précisé Salim Benchkroun. Et le responsable régional des ventes d’IWG plc de souligner que des hôtels haut de gamme, des restaurants, des centres commerciaux dont le Four Seasons ainsi que du centre commercial, l’un de plus haut de gamme du pays, entourent le «Spaces». Il ajoute : «c’est l’adresse la plus prestigieuse de la ville et du pays, célèbre pour tous les Marocains».

