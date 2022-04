Dacia Duster Extreme. Une série limitée disponible au Maroc

Portée par la victoire du Duster à la 31ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc, Dacia vient fraîchement de lancer une série limitée.

Baptisé Duster Extreme, l’engin hérite d’un look exclusif et riche en équipements. Dans le détail, il se pare d’inserts décoratifs orange sur la calandre, les coques de rétroviseurs, les barres de toit ainsi que sur la porte de coffre. Il bénéficie en plus de jantes 17 pouces exclusives en aluminium noir.