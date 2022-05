Dacia Maroc dévoile la Sandero Streetway Artway

Insuffler une touche artistique, jeune et branchée à la nouvelle Dacia Sandero, c’est l’objectif que s’est fixé le staff de Dacia dans le Royaume. Il faut dire que le succès de cette citadine n’est plus à démontrer depuis sa commercialisation en septembre 2021. Elle s’est d’ailleurs positionnée en tête des ventes dans le Royaume.

Dacia Maroc vient tout juste de lancer une édition inédite, voire limitée, de la nouvelle Sandero Streetway. Cette dernière reçoit la dénomination Artway qui étrenne sur sa carrosserie une création artistique originale que l’on doit à l’artiste Sara Lamine, alias Rose. De quoi disposer d’une variante «street art» de cette citadine à succès qui met en relief le côté urbain et jeune de cette collaboration entre l’artiste et la marque franco-roumaine.

Il va sans dire que son design des plus séduisants, son confort indéniable, en plus de ses volets techniques et mécaniques de belle facture, sont quelques sérieux atouts ayant contribué à son succès. Ajoutez-y une grille tarifaire des plus compétitives. Faut-il souligner que la famille Sandero (et Logan) est entièrement fabriquée dans le Royaume ; de quoi mettre en relief, non sans fierté pour le local staff de la marque, le «Made in Morocco».

Quid de la jonction entre cette citadine à succès et l’artiste marocaine ? Il s’agit pour le staff de Dacia de proposer une édition exclusive spéciale «street art» tout en soulignant le côté urbain et jeune de cette collaboration. Dans le détail, Rose est une designer graphique de 25 ans et une des rares tagueuses et «street artistes» femmes reconnues par ses pairs.

À travers ses œuvres, elle entend raconter des histoires de femmes fortes, indépendantes et libres. Son engagement s’articule autour des questions des droits de la femme et de l’égalité homme-femme. «Je suis honorée et fière de ma collaboration avec la marque Dacia. C’est une opportunité unique de mettre en avant l’art du street art marocain sur des véhicules made in Morocco», a-t-elle précisé dans son allocution lors d’une conférence de presse dédiée.

Et de conclure : «l’art urbain au Maroc prend de l’ampleur et est apprécié par la société. D’ailleurs on trouve de plus en plus de fresques murales dans les villes du Maroc signées par des artistes marocains et internationaux. Cette édition limitée apporte une dimension mobile au street art».

Seuls 50 exemplaires de cette Sandero Streetway Artway sont d’ores et déjà disponibles dans un coloris «Bleu Iron». Esthétiquement, elle est reconnaissable à ses tags réalisés par l’artiste et apposés sur les côtés latéraux de la carrosserie. S’agissant de la dotation en équipements, cette originale citadine dispose notamment dans sa finition Confort de la climatisation automatique, des projecteurs à LED avec allumage automatique, de la carte mains libres, du frein de parking électrique et de l’écran tactile 8’’ avec caméra de recul et réplication smartphone. Ainsi lotie, elle se voit tarifée à 152 700 DH TTC.