Dakhla se dote d’une représentation de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne

Une représentation de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne a été inaugurée, hier samedi 26 mars à Dakhla, en vue de consolider les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Maroc et le Brésil.

La ville de Dakhla dispose désormais d’une représentation de la Chambre de commerce maroco-brésilienne. Cette représentation a été inaugurée par Eduardo Nantes Bolsonaro, député fédéral et conseiller politique du président de la République fédérale du Brésil, en présence du président de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne (dont le siège est à São Paulo), du président de la Chambre de commerce maroco-brésilienne au Maroc, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla-Oued Eddahab, du directeur régional du ministère de l’Industrie et du Commerce et des élus locaux.