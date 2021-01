Dakhla : un rallye historique pour célébrer la marocanité du Sahara

C’est de fort belle manière que la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) débute son planning d’activités pour cette nouvelle année 2021. Histoire de célébrer pleinement la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara, la FMVA a donc concocté pour l’occasion le Dakhla Grand Prix, un rallye de véhicules classiques mêlant passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques.

Devant se dérouler du 28 au 31 janvier 2021 et reliant Dakhla à El Guerguerat, ce Grand Prix accueillera 75 véhicules au volant desquels plusieurs nationalités émanant de divers pays du globe, dont un grand nombre de Marocains, auront à cœur de prendre le volant de leur véhicule de collection, de sillonner en toute tranquillité de belles routes, d’apprécier de splendides paysages et d’aller à la rencontre des citoyens de la région. Outre le fait qu’il soit organisé dans un esprit festif et sportif, cet événement aura naturellement une symbolique des plus fortes.

En effet, c’est la première fois qu’un Grand Prix dédié aux véhicules classiques se déroulera dans la région. Hormis les participants, il va également rassembler les citoyens et amis du Maroc avec, parmi eux, d’éminentes personnalités qui vont honorer de leur présence ce Grand Prix. À noter que l’événement sera largement couvert par les médias nationaux et bénéficiera d’une grande résonance à l’international.

Ballade et compétition

Le programme s’articulera comme suit : les participants prendront le départ le vendredi 29 janvier courant à Dakhla au volant de leurs rutilants véhicules anciens, l’objectif consistant à rallier El Guerguerat le même jour ; soit un parcours de 367 km. Une fois la ligne d’arrivée franchie, une cérémonie de fin d’étape sera effectuée sur place et sera ponctuée par une allocution du Président de la FMVA, suivi de celle du Président de la Fédération Africaine des Automobiles Anciennes. La caravane du rallye se remettra en route dans le courant de l’après-midi pour effectuer le parcours en sens inverse, afin de rentrer à bon port à Dakhla.

Le Grand Prix se poursuivra le samedi 30 janvier avec notamment une parade des voitures anciennes dans les rues de Dakhla, mais également une volonté de la caravane d’aller à la rencontre des habitants et des passionnés de véhicules anciens. Peu après, les participants effectueront des essais libres dans le cadre d’une épreuve de régularité qui se déroulera sur un circuit fermé en ville. Les choses sérieuses débuteront en début d’après-midi où les participants devront affronter le chrono, toujours dans le cadre de cette épreuve de régularité.

La remise des prix du Grand Prix s’effectuera le même jour dans le cadre d’un moment festif spécialement dédié. Un premier événement concocté par la FMVA et qui en appelle d’autres dans le courant de l’année. Rappelons que cet événement, qui porte le nom d’Omar Bekkari, lui rendra un hommage appuyé. Un éminent collectionneur et fervent défenseur du patrimoine automobile de collection dans le Royaume qui a tiré sa révérence le 12 janvier courant.