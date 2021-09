Décès de Noubir Amaoui, ancien secrétaire général de la CDT

blanca, a-t-on appris auprès de la centrale syndicale. Le regretté était « un nationaliste, un grand militant et un leader syndicaliste et politique qui a beaucoup donné pour son pays », a déploré le secrétaire général adjoint de la CDT, Houir Alami.



Houir Alami a rappelé les positions du défunt en défense de la classe ouvrière, soulignant qu’avec sa disparition, « nous avons perdu l’un des hommes honnêtes ». Noubir Amaoui est né en 1936 dans le village de Bni Ahmed dans la province de Settat. Après des études universitaires, il a entamé une carrière d’enseignant du primaire avant de rejoindre, des années plus tard, le cycle de l’inspection pédagogique. Entre-temps, il a rejoint les rangs de l’Union marocaine du travail.

Lire aussi | Le britannique Chariot signe un contrat avec Stena Drilling pour un puits off-shore au Maroc

En novembre 1978, la CDT a vu le jour et Noubir Amaoui en était devenu le secrétaire général. En novembre 2018, il a cédé son poste à Abdelkader Zaër.

Avec MAP