Le britannique Chariot signe un contrat avec Stena Drilling pour un puits off-shore au Maroc

La société britannique Chariot Oil & Gas vient de signer un contrat avec Stena Drilling, l’un des principaux groupes de forage indépendants au monde. L’objectif de cet accord est d’utiliser la plate-forme de forage Stena Don pour le puits d’évaluation de gaz Anchois prévu dans la licence Lixus, au large du Maroc.

On apprend que les opérations de forage devraient commencer en décembre 2021 et devraient durer jusqu’à environ 40 jours. Notons que Stena Don est une plate-forme semi-submersible, adaptée aux opérations de forage, de complétion et de reconditionnement.

Les deux parties soulignent que les objectifs du forage sont de débloquer le développement des sables découverts en confirmant les volumes de ressources en gaz, la qualité du réservoir et la productivité du puits. Il est aussi question de fournir un futur puits de production pour le développement du champ, et potentiellement d’approfondir le puits dans le but d’ établir une base de ressources plus large pour une croissance à plus long terme.

« La signature de ce contrat est un moment important dans notre campagne de forage prévue pour le permis de Lixus, au large du Maroc », a déclaré Adonis Pouroulis, directeur général par intérim de Chariot. « Nous prévoyons que le forage commencera en décembre, le puits devant prendre jusqu’à 40 jours pour être foré. En tant qu’équipe, nous nous sommes concentrés sur la réalisation de la campagne de forage pour laquelle nous avons récemment collecté des fonds, et nous sommes ravis que l’attribution de ce contrat nous rapproche un peu plus de cet objectif. Nous sommes impatients de tenir nos parties prenantes au courant, nous nous rapprochons de la date d’entrée en production », a-t-il ajouté.

