Des femmes chefs d’entreprises mondiales attendues du 2 au 4 novembre à Marrakech￼

Le 69ème Congrès des femmes chefs d’entreprises mondiales (FCEM) se tiendra du 2 au 4 novembre prochain à Marrakech, sous le thème « Une croissance durable plus forte ensemble ». Le world congress FCEM, organisé cette année par l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM), est le plus important rassemblement de par le monde de femmes décideurs et leaders, œuvrant dans différents secteurs, indique l’Association dans un communiqué. Et de poursuivre que les FCEM se réunissent annuellement dans une région du monde, réunissant ainsi des représentations d’associations membres du réseau en provenance des 5 continents.

