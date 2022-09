Développer l’expertise de la jeunesse marocaine et attirer de nouveaux investissements au centre des discussions entre Bensaid et l’ambassadeur sud-coréen au Maroc

Au début de cet entretien, les deux responsables ont souligné les liens forts qui unissent le Maroc et la République de Corée du Sud, et ont passé en revue les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs de la jeunesse, de la culture et de la communication.

A cet égard, les deux parties ont évoqué la nécessité de saisir les opportunités d’investissement au profit des deux pays et de renforcer la coopération économique, notamment dans le domaine culturel. Le haut responsable marocain a souligné la nécessité de renouveler l’accord de coopération entre le Maroc et la Corée du Sud dans le domaine de la culture, et d’activer le programme conjoint de coopération dans le domaine de la jeunesse ainsi que l’échange d’expériences et de visites entre les jeunes marocains et coréens.

Bensaid a également passé en revue les différents projets du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, notamment le projet des jeux électroniques, alors que le Maroc aspire à entrer sur le marché mondial grâce à ses hautes compétences dans ce domaine, soulignant que ce pays asiatique est un pionnier et que le Maroc devrait bénéficier de son expertise.

Les discussions ont également porté sur le domaine du cinéma et de l’industrie cinématographique, notamment après que le gouvernement marocain ait accru le soutien public aux productions cinématographiques internationales, en raison de ses avantages pour l’économie nationale en général et de la création d’opportunités d’emplois directs et indirects en particulier.

A l’issue de cette rencontre, les deux hauts responsables marocain et coréen se sont mis d’accord sur la nécessité de poursuivre la coordination et la coopération entre les deux pays dans les domaines de la jeunesse, de la culture et de la communication, et de créer un mécanisme permanent visant à activer la coopération conjointe et exploiter les opportunités et créer de nouveaux investissements dans les domaines dans lesquels la Corée du Sud est distinguée d’une manière qui profite à l’économie et à la jeunesse marocaines.