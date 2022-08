Discours Royal du 30 juillet. « Poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité »

C’est d’ailleurs l’un des premiers actes pris par le Souverain dès son accession au Trône, il y a 23 ans, pour rendre justice à la femme marocaine, mais aussi, et surtout, pour créer un environnement juridique nouveau, favorable à l’épanouissement de la femme et à la stabilité de toute la famille. Il s’agit aussi bien du nouveau Code de la Famille que de la Constitution de 2011, loi suprême consacrant l’égalité homme-femme en droits et en obligations.

Dans son discours, le Souverain a mis l’accent sur cette dimension juridique fondamentale pour la différencier nettement des « privilèges gracieux ». Le processus entamé de changement et d’amélioration de la condition juridique et socio-économique de la femme doit ainsi se poursuivre. D’où l’appel du Souverain à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. C’est notamment le cas du « Conseil consultatif de la famille et de l’enfance », prévu par l’article 169 de la Constitution. Il est ainsi question, après le « bond en avant », constitué par le nouveau Code de la Famille, de faire face à certains obstacles inhérents à des facteurs sociologiques.

Ce Code n’est pas un dispositif dédié spécifiquement aux femmes. Il concerne la famille, première institution de base, dans toute société. L’objectif ultime est d’assurer un équilibre moral et matériel de la famille et donc une stabilité sociétale. « A cet égard, Nous nous attachons à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique et les spécificités de la société marocaine ». En définitif, il est question de contribuer à l’émergence d’un environnement favorable à l’épanouissement de la femme pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans toutes les filières de développement.

Par ailleurs, le Souverain, dans son Discours, a rappelé que la crise sanitaire, due au Covid-19, a été un moment exceptionnel de résilience et de solidarité collective. « En effet, au prix d’un effort considérable, l’Etat a supporté le coût exorbitant de la lutte contre la pandémie (…) ». Cela n’a pas empêché la poursuite de la mise en œuvre du grand chantier historique qu’est la généralisation de la protection sociale et la mise à niveau du système de santé, tout en lançant plusieurs projets visant à atteindre la souveraineté sanitaire. Plus de six millions de travailleurs non-salariés et leurs familles ont ainsi bénéficié de l’AMO. Avec l’intégration des bénéficiaires du RAMED, le chantier de la couverture sanitaire sera ainsi parachevé, en 2022. Et en 2023, pourra être entamée la deuxième étape afférente à la généralisation graduelle des allocations familiales pour faire bénéficier environ sept millions d’enfants. A cette fin, le Souverain a fait appel à l’opérationnalisation diligente du registre social unifié.

Cette évolution irréversible a certes été récemment perturbée par la conjoncture internationale et la campagne agricole modeste. Face à cette situation, des programmes urgents ont été adoptés et des mécanismes mis en place pour atténuer les chocs dus aux facteurs exogènes. Malgré cette conjoncture internationale défavorable, le Souverain insiste pour « rester optimiste » et se focaliser sur les atouts. Ainsi, l’attraction des investissements est un axe stratégique constant en matière de développement. Le rôle principal du gouvernement est de lever les entraves internes et externes, voire de les combattre.

Dans ce contexte, la paix entre les peuples a toujours été un facteur déterminant en matière de développement. Le Souverain, à l’occasion de Son Discours, a réitéré Son souhait pour que les « frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur et d’offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins ». L’avenir est dans le regroupement des forces.