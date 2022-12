Edito. Un échec peut annoncer une grande victoire

L’échec peut nourrir la force et la volonté. L’être humain vogue en permanence entre la rationalité et l’irrationnel, entre l’objectivité et la subjectivité, entre joie et tristesse, bonheur et malheur, échecs et réussites, défaites et victoires (…). Mais la volonté humaine n’a jamais été brisée totalement. Elle est à la fois individuelle et collective, transmissible d’une génération à une autre. A travers la Coupe du monde de football de 2022, l’équipe du Maroc a réalisé des progrès fantastiques et a mondialement partagé joie et fierté. Ce n’est que partie remise.

Depuis plusieurs années, le Maroc s’est doté d’infrastructures sportives, appelées à être développées, et surtout d’une nouvelle vision Royale basée sur une véritable démocratisation du sport, en créant des conditions favorables à l’émergence de « pépinières », un peu partout, dans les quartiers, les villages, les établissements scolaires et universitaires (…). L’Académie Mohammed VI de football est une illustration hautement symbolique de cette volonté ferme de continuité et de défi.