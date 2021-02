Efficacité énergétique : Ewane Assets lance un projet de construction de bureaux à haute performance environnementale à Casablanca

Ewane Assets poursuit son programme d’investissements. La filiale de MEDZ vient, en effet, de lancer le développement d’un nouveau projet à Casanearshore Parc.

Ce projet comprend 4 bâtiments d’une superficie locative totale de 36 000 m², bénéficiant d’une conception entièrement nouvelle au Maroc, indique le top management. « En effet, afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, Ewane s’est engagée dans la conception de bâtiments visant la labellisation BBCA et E+C-, qui n’a encore jamais été attribuée au sein du Royaume. Il s’agit de bâtiments à basse consommation de carbone, à faibles émissions de CO2, depuis la phase de construction jusqu’à l’exploitation », précise le top management. De son côté, Omar Elyazghi, DG de CDG Développement et Président du Directoire de MEDZ, explique que dans le cadre de la stratégie de développement durable et d’amélioration de la compétitivité de ses actifs, MEDZ aspire à multiplier les démarches en faveur de la protection de l’environnement dans le secteur du bâtiment, et ce durant tout son cycle de vie.

Dans le détail, notons que ce projet porte sur des bâtiments à énergie positive, produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment. De même, dans le but d’optimiser les besoins énergétiques de ces bâtiments, plusieurs paramètres ont dû être considérés comme le recours à une architecture bioclimatique, une isolation thermique performante, des équipements peu énergivores, etc. Ewane Assets fait remarquer que toutes ces innovations ont pour but de faire évoluer les méthodes de construction en faveur de la transition énergétique afin de lutter contre le réchauffement climatique. Autre innovation introduite dans ce projet, l’utilisation du processus BIM (Building Information Modeling), qui offre de multiples avantages pour concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et des infrastructures.

« Avec nos partenaires, nous avons dû repenser notre façon de travailler afin de nous adapter aux exigences environnementales requises pour la réalisation de bâtiments bas carbone. A titre d’exemple, une grande réflexion sur les matériaux a été menée, étant donné que leur production, transformation et transport dégagent du CO2. Le choix et la combinaison de ces matériaux a été un élément central dans notre démarche », assure Rachid El Alaoui, DG d’Ewane Assets.