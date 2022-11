Enseignement traditionnel. Le budget alloué est en hausse

Lire aussi | Mondial 2022. Il a plu au Qatar…

Dans le détail, le nombre des cadres pédagogiques des établissements de l’enseignement traditionnel s’élève à 3 802, dont 15% de femmes, a-t-il précisé, faisant savoir que 25% des cadres relèvent du département de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Par ailleurs, 15% exercent des fonctions religieuses et 41% enseignent moins de 13 heures par semaine. Aussi, le nombre d’établissements d’enseignement traditionnel s’élève, au titre de l’année scolaire 2022-2023, à 293, accueillant 36 098 élèves et étudiants, selon le ministre.



Toujours selon le ministre, le secteur de l’enseignement traditionnel a connu un progrès notoire, particulièrement avec la publication de la loi n°13.01, notant que les établissements d’enseignement traditionnel bénéficient d’un soutien financier et moral du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère veille au renforcement des capacités professionnelles des cadres pédagogiques de l’enseignement traditionnel, à travers des programmes d’encadrement et de formation, a-t-il poursuivi.

(Avec MAP)