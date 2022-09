Entretien et équipement automobile. Feu Vert débarque au Maroc

Et les ambitions de l’opérateur ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisque plusieurs centres en propre ou franchisés sont d’ores et déjà programmés dans les cinq prochaines années dans les principales villes du Royaume. Selon le staff de l’opérateur, la recherche des espaces adéquats et le recrutement sont actuellement lancés à travers tout le pays.

Lire aussi | L’usine Renault de Tanger produira en 2023 un modèle électrique [Vidéo]

L’enseigne française souligne que son objectif principal en terre marocaine consiste à garantir à chacun le bon entretien de son véhicule, en se concentrant sur la qualité des produits, des prestations techniques et des services. Rappelons qu’elle offre une expertise reconnue à plus de 10 millions de clients réguliers, désireux d’entretenir et d’équiper leur automobile dans de bonnes conditions de prix, de qualité et de praticité. Par ailleurs, l’enseigne se fait fort d’apporter les compétences nécessaires pour accompagner le développement actuel du marché automobile marocain.

Lire aussi | Distribution. Stellantis et Auto Hall renforcent leur partenariat

Fondé en 1972 à Lyon, Feu Vert souffle en 2022 ses 50 printemps demeurant l’un des leaders du secteur de l’entretien automobile et de la vente d’accessoires dans ses différents marchés. À ce jour, la marque dispose d’un réseau comptant 466 centres automobiles multimarques, dont 363 en France. D’une surface moyenne de plus de 850 m2, ces plateformes s’organisent autour de deux pôles d’activité distincts et complémentaires, à savoir le magasin en libre-service et l’atelier.