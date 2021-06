Ericsson ambitionne de combler la fracture numérique

Ericsson lance officiellement son prix pour l’innovation intitulé « Ericsson Innovation Awards » (EIA) 2021, un concours mondial qui offre aux étudiants universitaires du monde entier la possibilité de développer de nouvelles idées innovantes avec le soutien d’experts d’Ericsson.

Le thème de 2021 est « Combler la fracture numérique ». Ericsson Innovation Awards est ouvert aux étudiants actuellement inscrits à l’université. Les étudiants du monde entier sont invités à participer au concours et sont encouragés à former des équipes diverses de deux à quatre membres. Les équipes doivent s’inscrire et soumettre leurs idées avant le 5 août 2021 (11 AM GMT). Les 50 premières soumissions recevront des recommandations supplémentaires pour affiner leurs idées.

Prix et avantages

a)- Demi-finalistes :

Chacun des sept lauréats régionaux recevra :

– 1000 € en espèces

– Dans certains cas, une reconnaissance et des prix spéciaux supplémentaires seront offerts dans vos régions respectives.

b)- Les 14 demi-finalistes – y compris les sept lauréats régionaux – recevront :

– Sept semaines de mentorat avec des experts Ericsson en matière d’innovation et de commerce ;

– Une reconnaissance sur les médias sociaux et numériques d’Ericsson ;

– La possibilité d’un entretien avec un recruteur Ericsson (si des postes appropriés sont disponibles à ce moment-là) ;

– Un certificat de réussite.

c)- Finalistes

Les trois équipes finalistes recevront :

+ Des prix en espèces :

1- Le lauréat du grand prix : 25.000 €.

2- 2ème place : 15.000 €.

3- 3ème place : 5000 €.

4- Bonus : Prix des médias sociaux : 2000 €.

Une invitation à la grande finale des Ericsson Innovation Awards.

+ Quatre semaines supplémentaires de mentorat ;

+ Une reconnaissance sur les médias sociaux et les canaux numériques d’Ericsson.

Les trois finalistes verront leurs contributions publiées sur la page Instagram de @ericssoncareers. L’équipe qui recevra le plus de votes gagnera 2000 € supplémentaires.