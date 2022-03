Fairmont Royal Palm étoffe son offre et intègre la gastronomie mexicaine

Dans un cadre majestueux entouré des montagnes de l’Atlas, Fairmont Royal Palm intègre un argument touristique de poids: le premier restaurant gastronomique Mexicain à Marrakech, si ce n’est du Maroc. Concocté spécialement par le chef mexicain Emilio Fernández Gómez, les mets promettent évasion et originalité. Avec un dosage propre entre la « cocina » familiale et l’aspect gastronomique qu’impose le standing de la marque Fairmont, le restaurant « DOMO » invite au voyage et à la découverte. C’est une véritable exaltation des sens, avec une ambiance musicale qui rend honneur non seulement au Mexique mais à l’Amérique du Sud.

Avec la reprise des vols et l’ouverture des frontières, les acteurs touristiques s’activent pour développer des offres attractives et surtout différenciées. Fairmont Royal Palm Marrakech choisit le Mexique comme nouvel avantage concurrentiel.

Lire aussi | Le Maroc repasse à l’heure GMT le 27 mars prochain

Les beaux jours approchant à grands pas, c’est l’occasion de profiter d’un dîner à la belle étoile en terrasse avec les montagnes de l’Atlas et le green du golf en toile de fond. Cette offre est ouverte non seulement aux résidents de l’hôtel, mais également aux marrakchis et visiteurs de la ville ocre. En cas de doute, il suffit de se laisser guider par les choix du chef qui ne manqueront pas de ravir les papilles des plus exigeants d’entre vous. L’hôtel a visiblement pris le temps de préparer une reprise en grande pompe, alliant offre bien-être, gastronomie et golf.

Lire aussi | Li Changlin :«La nouvelle route de la soie approfondira constamment la coopération entre le Maroc et la Chine»

L’établissement s’inscrit également dans un cadre éco-conscient, au cœur d’une oliveraie centenaire dominée par l’Atlas. Le Fairmont Royal Palm est à seulement vingt minutes de la médina de Marrakech, et compte 134 clés réparties en chambres, suites et villas, une piscine de 2000 m², 4 restaurants et 2 bars à la cuisine inventive, un Spa de 3500 m², un Kids’ club, un centre de sport ainsi qu’un parcours de golf 18 trous signé Cabell B. Robinson.