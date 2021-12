Fermeture des frontières. De nouveaux vols spéciaux de Royal Air Maroc vers l’Europe, le Canada, les Etats-Unis, et l’Afrique

Suite à la prolongation de la suspension des liaisons aériennes par les autorités marocaines jusqu’au 31 décembre, Royal Air Maroc a mis à jour ses vols spéciaux. Des vols sont ainsi organisés au départ du Maroc et à destination de la France, de la Belgique, de l’Italie, de l’Espagne, du Canada, des Etats-Unis, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, et du Gabon. Les détails.

La compagnie aérienne nationale a annoncé, hier samedi 11 décembre, une nouvelle mise à jour de ses vols spéciaux au départ du Maroc. Royal Air Maroc (RAM) a indiqué que « de nouveaux vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) sont programmés du 19 au 23 décembre 2021 ». Ces vols sont ainsi organisés « au départ du Maroc et à destination du Canada, Côte d’Ivoire et États-Unis », ajoute la RAM.

La compagnie aérienne nationale a également annoncé, vendredi 10 décembre, des vols spéciaux programmés (soumis à autorisation spéciale) du 14 au 31 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Espagne, France, Gabon, Italie et le Sénégal.

Pour rappel, la RAM avait indiqué, jeudi 9 décembre, qu’elle ne reprendrait pas les vols internationaux de et vers le Maroc avant le 31 décembre 2021, suite à l’information communiquée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). « Les vols internationaux Royal Air Maroc de et vers le Maroc seront annulés dans les 2 sens à partir du 09 Décembre 2021 à 18:43, et ce jusqu’au 31 Décembre 2021 à 23 :59 », avait précisé la compagnie qui a ajouté également qu’elle prévoit des mesures commerciales flexibles pour ses clients (modification ou remboursement). Et de souligner aussi que les vols spéciaux « déjà programmés entre le 10 et 13 Décembre 2021, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Espagne, France, Italie et la Mauritanie sont maintenus ».

La DGAC avait annoncé jeudi que tous les vols vers et depuis le Maroc sont suspendus du 9 décembre jusqu’au 31 décembre minimum. La suspension des vols passagers à destination et en provenance du royaume est ainsi prolongée jusqu’au moins le 31 décembre.

Les autorités marocaines avaient suspendu le 29 novembre les vols aériens depuis et vers le royaume jusqu’au 13 décembre à cause de la propagation rapide du nouveau variant Omicron, notamment en Europe et en Afrique.