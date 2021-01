Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde : la 26ème édition se déroulera en juin prochain

L’association Fès-Saïss pour le développement culturel, social et économique organisera la 26e édition du festival de Fès des musiques sacrées du monde du 04 au 12 juin 2021 sous le thème « Nouvelles Andalousies ».

Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion entre le Président de l’Association Fès-Saïss, Abdelhamid Benmakhlouf, le Directeur Général du Festival et de son Forum, l’anthropologue Faouzi Skali et l’équipe administrative du Festival, sous la direction de Abdelkader Ouazzani.

« Le Festival de Fès représente un patrimoine immatériel essentiel. Il tient toute sa richesse d’un modèle de civilisation profondément ancré dans notre pays. Le Maroc a su gérer en effet à travers les siècles cette alliance entre savoir et spiritualité ainsi que l’harmonisation, dans un même creuset unitaire, d’une riche diversité de cultures et de religions », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

« Il s’agit là d’un axe stratégique de la politique civilisationnelle du Royaume développée d’une manière continue depuis 12 siècles et portée aujourd’hui vers l’avenir et au plus haut par Sa Majesté le Roi Mohammed VI », lit-on dans le communiqué.

Cette manifestation continuera donc d’être un moment privilégié, notamment à travers son Forum : « Une âme pour la mondialisation », pour réfléchir sur ce que peuvent nous apporter les ressources intellectuelles, culturelles et spirituelles de ce modèle. Il s’agit de s’ouvrir sur ces nouveaux espaces qui réinventent pour notre époque l’esprit de fraternité qui a prévalu à Al Andalus, et dont Fès et le Maroc portent aujourd’hui l’héritage vivant et le projet d’avenir.

