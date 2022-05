Finance verte. BERD, BAM et le GPBM signent un accord

Bank Al-Maghrib, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) ont signé le 9 mai courant, au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, un mémorandum d’entente.

Ce dernier porte sur l’appui des banques à la mise en œuvre de la directive relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, édictée par Bank Al-Maghrib en mars 2021. Cette coopération a pour objectif de renforcer les capacités des banques marocaines dans ce domaine et de les accompagner dans le déploiement de dispositifs de gouvernance et de gestion des risques prenant en compte les dimensions du climat et de l’environnement et alignés sur les meilleures pratiques internationales en la matière.