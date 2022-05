Finances publiques : prévalence du pilotage à vue

Lors de son dernier passage au Parlement, la présidente de la Cour des Comptes a souligné la nécessité et l’urgence de certaines réformes dont celle relative au système fiscal et celle afférente aux établissements et entreprises publiques. Ces réformes sont indispensables pour pouvoir améliorer structurellement la gestion des finances publiques. Les récentes données de la TGR le confirment.

Sous l’effet de la hausse des prix des matières premières et produits subventionnés (principalement gaz et céréales), et à moins de recettes exceptionnelles, le déficit budgétaire pourrait se creuser davantage. Dans la LF-2022, un montant de 17 MMDH a été prévu pour la compensation. A fin avril, pour cette rubrique, plus de 10 MMDH ont déjà été mobilisés, soit une hausse de plus de 59% par rapport à la même période de l’année 2021. D’après le chef de gouvernement, la charge globale de compensation devrait augmenter de 15 MMDH supplémentaires, pour atteindre, en fin d’année, presque le double des prévisions de la LF-2022. Les dépenses du personnel se sont accrues de 5% dont 70% pour les rappels, bloqués depuis plus de deux ans. Cela permet relativement d’améliorer le pouvoir d’achat qui a connu une forte érosion ces derniers mois sous l’effet de l’inflation.