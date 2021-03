Fondation Renault Maroc : vif succès pour la 2ème édition du Bibliobus

La Fondation Renault Maroc vient de clôturer avec succès la 2ème édition renforcée du Bibliobus dans les provinces de Fahs Anjra et du Grand Casablanca avec plusieurs nouveautés en faveur de milliers d’écoliers.

Après une première campagne réussie en 2019, la Fondation Renault Maroc a lancé la deuxième édition du Bibliobus, soutenue par de nombreuses initiatives solidaires au bénéfice des écoliers de ses zones d’ancrage et réadaptée pour accompagner le contexte éducatif lié à la crise sanitaire.

En partenariat avec la Fondation Hiba et l’association Al Jisr, la 2ème édition du Bibliobus a été déployée simultanément dans les écoles primaires publiques des provinces de Fahs Anjra à Tanger et dans le Grand Casablanca, entre octobre 2020 et fin février 2021. Cette édition a été appuyée par un deuxième Bibliobus, un Renault Master de l’association Al Jisr et aménagé en bibliothèque mobile permettant d’augmenter le nombre des bénéficiaires des différents ateliers proposés : lecture, art-plastique, théâtre, gestion des bibliothèques scolaires et projection de film éducatif.

Ce sont plus d’une cinquantaine d’établissements scolaires, soit plus de 8 500 écoliers, qui se sont vu proposés des ateliers culturels et artistiques, aménagés en prenant en considération les restrictions sanitaires, avec l’aide d’animateurs et encadrants spécialisés. Parmi les actions mises en place dans le contexte particulier lié à la pandémie qui a bouleversé les méthodes d’enseignement dans le monde, cette 2ème édition s’est distinguée dans un premier temps par la formation des enseignants sur les outils et techniques d’enseignement à distance.

Plus de 300 enseignants ont pu bénéficier de ce soutien, leur facilitant la transmission de leur savoir à leurs élèves. Parce que l’éducation est une priorité, la Fondation Renault Maroc a également tenu à encourager les élèves à renforcer leur apprentissage avec l’intégration d’un outil pédagogique bilingue leur permettant de gagner en autonomie dans les circonstances sanitaires actuelles.

Conçu par l’équipe pédagogique de l’association AlJisr, ce cahier éducatif se présente sous forme de supports édités pour 6 niveaux, allant du CE1 au CE6, et y aborde l’essentiel de l’apprentissage des langues, des sciences, des mathématiques et de l’éducation civique et artistique. Cette 2ème édition a été également l’occasion de distribuer 6 000 exemplaires de ces cahiers. Plus que jamais, la Fondation Renault Maroc a fait de la lutte contre l’abandon scolaire une cause importante pour laquelle elle s’engage.

A noter que le Bibliobus est un des projets de la Fondation Renault Maroc qui permet de rendre plus attractif l’apprentissage et qui peut se révéler être un facteur supplémentaire pour encourager la rétention scolaire. La Fondation qui croit profondément dans l’organisation des activités parascolaires pour induire une vision nouvelle de l’école, et susciter la curiosité des jeunes et construire des souvenirs à partager par la suite.