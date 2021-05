Ford Fusion : un joli restylage de circonstance

Du nouveau chez Scama ! En effet, l’importateur attitré de Ford dans le Royaume accueille dans ses showrooms la version facelift de la Ford Fusion. Une grande berline qui capitalise sur sa nouvelle silhouette élégante et moderne, mais aussi sur sa dotation plus étoffée s’agissant des équipements de confort et de sécurité.

Le segment des familiales, malgré l’attrait sans cesse croissant des SUV, dispose toujours de ses adeptes dans le Royaume, qu’il s’agisse des clients particuliers, mais aussi des professionnels en entreprises. Une donne pour laquelle Scama, l’importateur de Ford, vient d’abattre un bien bel atout, à savoir celui de la Fusion facelift. Faut-il se souvenir que cette familiale (connue sous le nom de Mondeo selon les marchés, et forte d’une carrière de 28 ans) a toujours été réputée pour demeurer à ce jour, l’une des berlines parmi les plus homogènes de sa catégorie.

Lire aussi | Coronavirus : prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juin

Dans le détail, quelques ajustements esthétiques viennent agrémenter la carrosserie, à l’instar du traitement de calandre avant qui hérite d’un contour chromé et de barres noires et des feux avant stylisés et adaptatifs. Faut-il souligner que ces derniers sont pourvus de la technologie Dynamic LED et s’adaptent parfaitement aux courbes de la route dans les virages. Pas de gros changements esthétiques en ce qui concerne la poupe, si ce n’est qu’elle intègre une large bande de chrome qui relie les blocs de feux. La Fusion qui hérite à bord d’un cockpit 100% numérique et d’un sélecteur de vitesse rotatif en lieu et place du traditionnel levier. A noter, que les sièges avant sont réglables dans 10 directions pour s’adapter à la morphologie des occupants et sont dotés de fonctions de chauffage et de climatisation pour plus de confort dans la région lombaire.

Plusieurs équipements de confort de bonne facture viennent agrémenter, et surtout, faciliter la vie à bord.

Plusieurs équipements de confort de bonne facture viennent agrémenter, et surtout, faciliter, la vie à bord. C’est le cas notamment du système Ford SYNC 3 qui permet de passer et prendre des appels de son téléphone mobile, de lire des SMS et de contrôler la musique de son MP3 juste avec sa voix. Par ailleurs, la fonction AppLink permet d’utiliser les applications iOS et Android les plus en vogue.

Lire aussi | Marché des voitures neuves au Maroc : le trend haussier se poursuit

S’agissant du volet sécurité, le système «MyKey» permet, entre autres, de régler la limite de vitesse maximale, de définir un rappel pour les ceintures de sécurité et même de contrôler le volume du système audio. Sous le capot, on retrouve au choix deux motorisations diesel 2,0 litres EcoBlue. En effet, le bloc de la version Titanium X développe 190 chevaux. À moins d’opter pour la version Titanium qui étrenne 150 chevaux. Deux blocs adossés à une boîte de vitesses robotisée à huit rapports. La nouvelle Ford Fusion est désormais disponible dans tous les showrooms Ford dans le Royaume à partir de 318 000 DH.