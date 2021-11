France. La 3ème dose pour toute la population dès l’âge de 18 ans

Alors que les Français attendent les nouvelles annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran, concernant de nouvelles mesures de restriction anti-Covid ce jeudi, la Haute Autorité de santé (HAS) vient d’émettre un avis dans lequel elle recommande aux autorités d’élargir la 3ème dose du vaccin à toute la population dès l’âge de 18 ans.

D’aucuns pourraient prendre ce nouvel avis de la Haute Autorité de santé (HAS) comme un signe prémonitoire, d’autant que le gouvernement français s’apprête à annoncer, dans la journée, de nouvelles mesures concernant la vaccination et les restrictions pour lutter contre le nouveau pic des contaminations.

En effet, dans un avis rendu ce 25 novembre, la Haute Autorité de santé (HAS) préconise de généraliser l’injection d’une 3ème dose (rappel vaccinal) à tous les adultes dès l’âge de 18 ans. La HAS estime également que le délai entre la dernière injection et l’injection de cette dose de rappel peut être réduit à cinq mois, alors qu’elle est actuellement de six. Notons que pour le moment, la troisième dose est réservée au plus de 65 ans. Et le gouvernement a déjà annoncé l’extension de la campagne de rappel aux plus de 50 ans dès début décembre.

