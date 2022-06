Gazoduc de Tendrara. Le britannique Sound Energy lève 5 millions de dollars pour les travaux de construction

Bientôt l’entrée en exploitation commerciale de ce qui est jusque-là la plus grande découverte de gaz jamais réalisée dans le Royaume. En effet, la société britannique Sound Energy qui devrait produire près de 400 millions de mètres cubes par an de gaz naturel supplémentaires à partir de son gisement de Tendrara qu’elle exploite dans l’Est du Maroc, est sur le point de boucler le financement des travaux de construction de son gazoduc.

La compagnie pétrolière britannique a, en effet, annoncé qu’elle a mobilisé, dans le cadre de la mise en œuvre du projet gazier de Tendrara, un financement de 5 millions de dollars (4 millions de livres). Les fonds, obtenus via l’émission de 200 millions d’actions à 2 pence chacune, seront utilisés pour construire un pipeline de 120 km connecté au gazoduc Maghreb-Europe (GME).

Lire aussi | Bola Ahmed Tinubu, candidat favori à la présidentielle du Nigeria : « Nous pouvons construire une nation comme le Maroc »

L’infrastructure est destinée à livrer à l’ONEE, 350 millions de mètres cubes de gaz chaque année pour alimenter les centrales thermiques de Tahaddart et d’Aïn Béni Mathar. « La levée de fonds d’aujourd’hui fournit à Sound Energy une base financière plus solide afin de faire progresser nos activités pour assurer la croissance commerciale prévue, notamment en permettant des travaux de pré-développement jusqu’à la décision d’investissement finale de développement de la phase 2 de notre gazoduc, et complète le financement de la phase 1 du développement de micro GNL », a déclaré Graham Lyon, président exécutif de la société.