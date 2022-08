Gorbatchev tire sa révérence

Lire aussi | Nouvelle feuille de route du tourisme. Les travaux sont lancés

Les Russes en veulent à leur ancien président pour avoir détruit l’Union soviétique et son empire alors qu’il devait la réformer. Gorbatchev a fait valoir que seul un vaste programme de renouveau politique et économique aurait pu offrir la perspective de préserver le système soviétique. C’est pourquoi il avait introduit la perestroïka (restructuration) et la glasnost (ouverture).

Lire aussi | Covid-19. Washington retire le Maroc de sa liste des destinations à haut risque

Ces initiatives auraient pu fonctionner, pensait-il, si elles n’avaient pas été sapées de l’intérieur, en particulier par le maire de Moscou, le futur président Boris Eltsine, qui avait poussé à des réformes plus radicales et s’était retrouvé à la tête de la Russie, la plus grande partie de l’ancienne Union soviétique.