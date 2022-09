Groupe OCP. Une nouvelle performance qui confirme les choix stratégiques

Le géant mondial des phosphates poursuit son chemin sans être perturbé par les orages et les tempêtes. Sa résilience ne cesse de se confirmer. Elle est, avant tout, le fruit d’une profonde transformation qualitative du management et de l’ensemble des processus de production et de distribution.

Au premier semestre 2022, le Groupe OCP a réalisé des performances financières exceptionnelles. Les principaux indicateurs sont au vert. Ainsi, la marge d’EBITDA a atteint 50%, et les prix des engrais phosphatés ont plus que doublé. Une croissance substantielle du chiffre d’affaires est constatée dans chaque segment. La hausse des prix a largement compensé la baisse des volumes. Le segment des engrais a enregistré la progression la plus importante, avec un CA en hausse de 69%. La diversification géographique de la demande est renforcée. Les marchés à forte demande (Amérique du Sud et Afrique) ont représenté 56% du CA, au 1er semestre 2022.