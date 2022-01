Hydrogène. Le Maroc classé comme un nouvel acteur mondial selon l’IRENA

Avec les fluctuations irrégulières et la déclinaison graduelle du commerce de pétrole et de gaz, les énergies renouvelables sont le nouvel eldorado d’investissement et de recherche et constituent une alternative durable. Le Maroc se taille graduellement une position d’acteur géopolitique grâce à ses chantiers solaires, éoliennes et maintenant l’hydrogène.

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables ( IRENA), dans le cadre de son dernier rapport, qualifie le Maroc de nouvel acteur potentiel amené à devenir l’un des principaux producteurs d’hydrogène. L’IRENA annonce aussi que le pays aura également la capacité d’influer sur les prix, et qu’il fait partie du top 5 mondial aux côtés de l’Australie, du Chili, de l’Arabie Saoudite et des Etats-Unis.