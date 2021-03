Peugeot a dévoilé récemment son nouveau logo, démarrant ainsi un tout autre chapitre dans l’histoire de l’une des plus anciennes marques automobiles de la planète, et toujours en activité.

Dans le détail, le nouveau logo de la firme au lion est désormais orné d’une tête de lion. Il s’agit de la onzième version, encore plus racée, plus qualitative et plus élégante de ce logo.Une nouvelle identité visuelle née sous la palette du Peugeot Design Lab, le studio Global Brand Design de la marque.

Pour rappel, le précédent logo lancé en 2010 se devait d’évoluer pour couronner la montée en gamme de la marque. Avec ce nouveau blason, Peugeot annonce partir à la conquête de nouveaux territoires, accélérant de fait son ouverture à l’international. Elle entend exporter le style, le savoir-faire ainsi que le savoir-vivre à la française.

Un nouveau logo qui ornera au fur et à mesure les façades des concessions de la marque. Par ailleurs, un projet d’aménagement des showrooms devrait suivre dans la foulée. Le staff de la firme au lion prévoit également que 100 % des distributeurs opteront pour la nouvelle identité de marque sur leurs façades pour le lancement de la 308, prévue entre septembre et décembre 2021.

