Idriss Bensmail quitte la BMCI

Après plus de 9 ans en tant que membre du Directoire de la BMCI en charge des Lignes de Métiers Commerciales, le top management annonce qu’Idriss Bensmail a fait part de son souhait de donner un nouveau tournant plus entrepreneurial à sa carrière.

On apprend ainsi qu’en conséquence, les Lignes de Métiers Commerciales (Banque de l’Entreprise, Banque des Particuliers & Professionnels, Activités de Marchés et Crédit à la Consommation) rapporteront au Président du Directoire à compter du 1er octobre 2021.

Lire aussi | Tétouan : Mustapha El Bakkouri élu à la tête de la mairie

Toutefois, Idriss Bensmail maintiendra ses liens forts avec le groupe BNP Paribas au Maroc, en restant Membre des Conseils d’Administration de différentes filiales Métiers du groupe BMCI. « Le Conseil de Surveillance a salué son engagement constant et son professionnalisme durant son mandat en tant que Membre du Directoire de la BMCI. Le Conseil se réjouit du maintien des liens forts et lui renouvelle sa confiance tout en lui souhaitant plein succès dans son nouveau challenge entrepreneurial », précise BMCI. «Conseil de Surveillance a tenu à féliciter et à remercier chaleureusement Idriss Bensmail pour son leadership et les transformations effectuées durant son mandat sur les différentes lignes de métiers commerciales », indique la banque.