Al Omrane renforce son engagement pour les modèles d’éco-cités et d’éco-quartiers

Dans le cadre des travaux du Forum Urbain Mondial qui a tenu sa 11 ème édition à Katowice en Pologne, ONU-Habitat et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ont organisé un atelier sous le thème « Transformer les villes avec l’approche par les quartiers : des solutions ascendantes pour la durabilité et l’équité », afin de partager les bonnes expériences et démarches initiées, de par le monde, sur la promotion des actions de durabilité en milieu urbain.

Notons que le Maroc, représenté par le groupe Al Omrane, a participé à cette rencontre pour partager son approche et son expertise sur cette thématique. Al Omrane a ainsi présenté son programme de labellisation « Ecocity Maroc » des villes nouvelles et pôles urbains ayant pour objectif de rehausser les standards de qualité de vie et d’attractivité au sein de ces réalisations publiques qui placent la question de la durabilité au cœur des différentes interventions et actions de développement. Force est de remarquer que Badre Kanouni, Président du Directoire du groupe Al Omrane, qui intervenait par visioconférence, a saisi l’occasion pour rappeler les grands efforts déployés par le Maroc, sous l’impulsion de S.M. le Roi, pour confirmer l’engagement du royaume dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et ses engagements internationaux à ce sujet.

Rappelons que le groupe Al Omrane, opérateur public en charge de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’habitat et d’aménagement et développement urbain, a initié avec l’appui du PNUE et en collaboration avec l’organisme international « Ecocity Builders », le processus de labellisation, à travers l’établissement du référentiel d’écocités adapté au contexte marocain, de 4 villes nouvelles : Tamesna (Rabat), Tamensourt (Marrakech), Chrafate (Tanger) et Lakhyayta (Casablanca) ainsi que 3 nouveaux pôles urbains : Dakhla-Nord (Dakhla), Ibn Batouta (Tanger) et Al Badr (Mohammedia).